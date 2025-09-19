Berufsschau bei der Stiftung MBF

Am Donnerstag, 25. September, öffnet die Stiftung MBF in Stein von 14 bis 18 Uhr ihre Türen zur Berufsschau «Zukunft zum Anfassen». Eingeladen sind alle Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf sowie deren Eltern, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten im kommenden ...

Am Donnerstag, 25. September, öffnet die Stiftung MBF in Stein von 14 bis 18 Uhr ihre Türen zur Berufsschau «Zukunft zum Anfassen». Eingeladen sind alle Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf sowie deren Eltern, die sich über Ausbildungsmöglichkeiten im kommenden Schuljahr informieren möchten. Im Zentrum der Veranstaltung stehen die praktische Ausbildung (PrA) sowie das eidgenössische Be-rufsattest (EBA). Interessierte Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, verschiedene Berufsfelder kennenzulernen, die Werkstätten der Stiftung MBF zu besichtigen und sich direkt mit Ausbildnerinnen, Lernenden und Fachpersonen auszutauschen. Zwischen 15 und 17 Uhr steht zusätzlich Brigitte Steinhoff von der Berufsschule Scala als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Am Verpflegungsstand werden kleine Snacks und Erfrischungen angeboten.

Die Stiftung MBF bietet vielfältige Ausbildungswege für Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (mgt)