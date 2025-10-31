Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Zwischen Gold und Grau

  31.10.2025 Kolumne

Simone Rufli

«Benjamin» hat es uns in Erinnerung gerufen: Der Oktober ist kein Monat für leises Auftreten. Der Herbst kommt nicht auf Zehenspitzen, sondern mit wehenden Blättern, krachenden Ästen und einem Himmel, der zwischen Gold und Grau schwankt. Er erfreut ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote