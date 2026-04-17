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beRUFLIch: Zumutung oder Geschenk

  17.04.2026 Kolumne

Simone Rufli

In Hornussen kommt ab dem 27. April beim Bauprojekt «Änderung Schulstrasse» eine Lichtsignalanlage zum Einsatz, war am Donnerstag in den Mitteilungen der Gemeinde Böztal zu lesen. Was auch zu erfahren war: die Wartezeit vor dem Rotlicht wird maximal 12 ...

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