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beRUFLIch: Wunderblume

  02.04.2026 Kolumne
Foto: Simone Rufli
Foto: Simone Rufli

Simone Rufli

«Geschnittene Tulpen schaffen 48 Stunden ohne Wasser nicht annähernd. Sie beginnen meist schon nach 2 bis 3 Stunden zu welken.»

«Unter ideal kühlen Bedingungen können sie etwas länger durchhalten, aber selbst dann liegt ...

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