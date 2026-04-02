beRUFLIch: Wunderblume

«Unter ideal kühlen Bedingungen können sie etwas länger durchhalten, aber selbst dann liegt ...

«Geschnittene Tulpen schaffen 48 Stunden ohne Wasser nicht annähernd. Sie beginnen meist schon nach 2 bis 3 Stunden zu welken.»

Simone Rufli

«Geschnittene Tulpen schaffen 48 Stunden ohne Wasser nicht annähernd. Sie beginnen meist schon nach 2 bis 3 Stunden zu welken.»

«Unter ideal kühlen Bedingungen können sie etwas länger durchhalten, aber selbst dann liegt die absolute Obergrenze deutlich unter 12 Stunden. Danach kommt es zu irreversiblen Zellschäden, von denen sich die Blumen nicht mehr erholen.»

«Tulpen gehören zu den empfindlicheren Schnittblumen und halten ohne Wasserversorgung viel kürzer durch als robustere Arten wie Rosen oder Chrysanthemen.»

Soweit der Tenor aus meiner Internet-Recherche. Ich fasse zusammen: Ein Strauss Tulpen ist nach zwei Tagen ohne Wasser weich, schlapp und nicht mehr zu retten.

* Darf ich vorstellen: Meine supergenialen Tulpen, nachdem sie geschlagene 48 Stunden lang ohne einen Tropfen Wasser im Auto gelegen haben – weil ich sie nach dem Einkauf dort vergessen habe.

Ich wünsche Ihnen farbenfrohe Ostern.



