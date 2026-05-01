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beRUFLIch: Wie das Forst-, so das Schreibrevier

  01.05.2026 Kolumne

Simone Rufli

Zwischen April und November sind vier Aufnahmeequipen in den Aargauer Wäldern unterwegs, um anhand von 1450 Stichprobenflächen umfangreiche Walddaten zu erfassen. Ein Vorgehen, das mir bestens vertraut ist. Auch ich nehme Stichproben, um vertiefte Einblicke zu ...

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