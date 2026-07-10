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beRUFLIch: Vorübergehend Mäzen

  10.07.2026 Kolumne

Simone Rufli

Haben Sie es auch bemerkt? Die Gemeinde Frick hat es geschafft und die Seite gewechselt. Sie ist für einmal nicht Bezügerin, sondern zahlt in den kantonalen Finanzausgleich ein. Von Mäzenatentum zu sprechen für den Geldfluss im Rahmen des Finanzausgleichs ...

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