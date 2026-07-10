beRUFLIch: Vorübergehend Mäzen

Haben Sie es auch bemerkt? Die Gemeinde Frick hat es geschafft und die Seite gewechselt. Sie ist für einmal nicht Bezügerin, sondern zahlt in den kantonalen Finanzausgleich ein. Von Mäzenatentum zu sprechen für den Geldfluss im Rahmen des Finanzausgleichs ...

Simone Rufli

Haben Sie es auch bemerkt? Die Gemeinde Frick hat es geschafft und die Seite gewechselt. Sie ist für einmal nicht Bezügerin, sondern zahlt in den kantonalen Finanzausgleich ein. Von Mäzenatentum zu sprechen für den Geldfluss im Rahmen des Finanzausgleichs ist vielleicht etwas übertrieben, aber ein gutes Gefühl ist es bestimmt, wenn man etwas beisteuern und anderen helfen kann.

Gaius Maecenas weiss, wovon ich spreche. Er lebte von ca. 70 bis 8 vor Christus – ganz genau weiss man das nicht – war römischer Staatsmann und enger Vertrauter von Kaiser Augustus. Und das Wichtigste: Er ist der Urvater und Namensgeber des Mäzenatentums. Maecenas unterstützte Dichter, namentlich Horaz und Vergil finanziell, damit diese sich vollkommen ihrer Kunst widmen konnten.

Gaius Maecenas starb, das Mäzenatentum lebt noch heute. Michelangelo und Botticelli zum Beispiel wurden von den Medicis unterstützt. Auch Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven konnten sich dank Mäzenen ganz auf ihre Musik konzentrieren und selbst der FC Basel stand vor noch gar nicht so langer Zeit in der Gunst einer Mäzenin.

Nicht immer geschieht Mäzenatentum uneigennützig. Doch das hat schon der Namensgeber vorgelebt. Von Maecenas ist überliefert, dass er gerne selber gedichtet hätte, für seine Werke aber nur herbe Kritik erntete. Mit der Förderung junger Dichter sicherte er sich ihre Dankbarkeit, die sie liebend gerne in Form von Gedichten formulierten, und so wurde er doch in Versform verewigt.

Über die Verwendung des Geldes aus dem Finanzausgleich können die Geldgeber-Gemeinden nicht selber bestimmen. Sich ein Denkmal setzen ist auf diesem Weg nicht möglich. Eigentlich schade, denn angesichts der anstehenden Investitionen dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Frick den Club der Geber wieder verlässt und erneut zum Bittsteller wird.