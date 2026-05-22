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beRUFLIch: Verkehrtherum

  22.05.2026 Kolumne

Simone Rufli

Der deutsche Maler und Bildhauer Georg Baselitz wurde weltberühmt, weil er seine Bilder auf den Kopf gestellt und damit die Kunstwelt irritiert hat. Warum also nicht etwas Ähnliches mit Worten tun? Kolumnen zum Beispiel grundsätzlich von hinten nach vorne verfassen. Die ...

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