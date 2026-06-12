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beRUFLIch: Unkorrektes Korrekturgerät

  12.06.2026 Kolumne

Simone Rufli

Er zieht helle Spuren, bringt Missgeschicke zum Verschwinden, schenkt Sätzen eine zweite Chance. Ein Helfer in der Not. Der Korrekturroller, zierlich von Gestalt, hübsch im Design – hilft, wo er kann. So viel zur Theorie. Ich erlebe ihn anders – was der ...

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