beRUFLIch: Teppichkunde

Auf dem Oberstufenareal in Frick wird gerade der Kunstrasenteppich ersetzt. Wobei Kunstrasen nicht gleich Kunstrasen ist. Die Anforderungen an den Teppich stehen in direktem Zusammenhang zur Meisterschafts-Liga, in welcher der Fussball-Club spielt.

Simone Rufli

Auf dem Oberstufenareal in Frick wird gerade der Kunstrasenteppich ersetzt. Wobei Kunstrasen nicht gleich Kunstrasen ist. Die Anforderungen an den Teppich stehen in direktem Zusammenhang zur Meisterschafts-Liga, in welcher der Fussball-Club spielt.

So eine Abstufung macht durchaus Sinn, meine ich. Ich könnte sie mir – analog zum Nutri-Score bei Lebensmitteln – auch für Teppiche im Wohnbereich vorstellen.

Die Challenge League

Der Teppich für den Eingangsbereich. Eine Belastungszone erster Güte. Hier trainieren täglich mehrere Generationen, oft mit dreckigen Schuhen oder nassen Pfoten. Dieser Teppich muss extrem robust sein und Allwetter tauglich.

Die Champions League

Der Teppich fürs Wohnzimmer. Hier ist das FIFA Quality Pro-Zertifikat Pflicht. Dieser Teppich dient der Repräsentation und muss gleichzeitig bei der Stossdämpfung (Freudensprünge im Zusammenhang mit sportlichen Erfolgen!) höchsten Ansprüchen genügen. Die Auszeichnung Triple A erhalten nur jene Wohnzimmer-Teppiche, die Farbe und Form auch dann noch behalten, wenn die Schweizer Fussballnationalmannschaft einmal aus Versehen Weltmeister werden sollte.

Die Junioren-Liga

Der Teppich fürs Kinderzimmer. Eine echte Knacknuss für jeden Hersteller. Hier herrscht die höchste dauerhaf te Beanspruchung. Dieser Teppich muss elastisch sein (für die Fortbewegung auf allen vieren) und gleichzeitig chemisch absolut unbedenklich. Hochflorige Exemplare machen das Spielen am Boden angenehmer, werden aber zum schmerzhaften Problem für die Eltern, weil darin versunkene Lego-Steine meist zu spät entdeckt werden.

AAAA (Quadruple-A)

Analog zu leistungsstarken Batterien, das Nonplusultra für alle, die einen einzigen Teppich durch den gesamten Wohnbereich ziehen möchten: der formbeständige Allwetter-Repräsentations-Teppich mit Stossdämpfung trotz Niederflur.