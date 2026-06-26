Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Teppichkunde

  26.06.2026 Kolumne

Simone Rufli

Auf dem Oberstufenareal in Frick wird gerade der Kunstrasenteppich ersetzt. Wobei Kunstrasen nicht gleich Kunstrasen ist. Die Anforderungen an den Teppich stehen in direktem Zusammenhang zur Meisterschafts-Liga, in welcher der Fussball-Club spielt.

So eine Abstufung ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote