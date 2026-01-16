Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Seit 54 Jahren

  16.01.2026 Kolumne

Simone Rufli

Es geschah, so vermute ich, am helllichten Tag. Heute vor 54 Jahren, am 16. Januar 1972 – unter den Augen der unbesorgten Öffentlichkeit! – verschwand das Fräulein. Und man weiss bis heute ganz genau, wer dafür verantwortlich ist. Das Fräulein ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote