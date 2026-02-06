Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Schon wieder ausgebüxt

  06.02.2026 Kolumne

Simone Rufli

Immer öfter wache ich morgens auf und stelle fest: Mein Handy hat in der Nacht heimlich die Landesgrenze überschritten. Zumindest behauptet das mein Mobilfunkanbieter, der mir meistens zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen freundlich mitteilt, dass sich mein Gerät nun ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote