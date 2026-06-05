beRUFLIch: Schattenspender

KI verändert den Arbeitsmarkt rasant. Bereits zeigen erste Studien: Reine Routineaufgaben fallen weg, neue Berufsfelder entstehen. Berücksichtigt man zudem die Klimaerwärmung, so könnte sehr bald schon ein Beruf zentral werden: jener des ...

Simone Rufli

KI verändert den Arbeitsmarkt rasant. Bereits zeigen erste Studien: Reine Routineaufgaben fallen weg, neue Berufsfelder entstehen. Berücksichtigt man zudem die Klimaerwärmung, so könnte sehr bald schon ein Beruf zentral werden: jener des Schattenspenders.

Schattenspender wird, wer über die Jahre der Ausbildung sein Leben im Halbdunkel perfektioniert hat. Das Diplom weist ihn aus als jemanden, der weiss, wo die Hitze zuschlägt und wie man sie elegant austrickst. Dasselbe gilt für diplomierte Schattenspenderinnen. Schattenspendende wissen, wann jemand Schatten braucht, bevor die Person selbst merkt, dass sie Gefahr läuft zu überhitzen.

Schattenspender fühlen sich wohl in der Rolle derjenigen, die täglich erklären müssen, dass Schatten kein Mangel ist, sondern ein Service und die Schattenseite dem Platz an der Sonne inzwischen weit überlegen.

Ein guter Schattenspender platziert Menschen so, dass sie sich wohl fühlen. In Ausnahmesituationen müssen Schattenspendende sogar in der Lage sein, ihren Schatten weit vorauszuwerfen.

Die allerwichtigste Qualifikation aber, die ein Schattenspender, eine Schattenspenderin mitbringen muss, ist die Fähigkeit, cool zu bleiben in einer Welt, die immer heisser wird.

Nicht zu vergessen: Bewährt sich der Schattenspender über mehrere Sommer, ist eine Weiterbildung zur systemrelevanten Coolness-Instanz möglich.