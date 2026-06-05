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beRUFLIch: Schattenspender

  05.06.2026 Kolumne

Simone Rufli

KI verändert den Arbeitsmarkt rasant. Bereits zeigen erste Studien: Reine Routineaufgaben fallen weg, neue Berufsfelder entstehen. Berücksichtigt man zudem die Klimaerwärmung, so könnte sehr bald schon ein Beruf zentral werden: jener des ...

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