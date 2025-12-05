beRUFLIch: Risse

Risse im Asphalt. Ein feines Netz, das sich durch die Strassen zieht. Wer darüber geht, spürt nichts – doch die ...

Haben Sie es am Donnerstag auch gelesen? Im Gemeindegebiet von Münchwilen kommt es in der Kalenderwoche 50 zu Riss-Sanierungen.

Simone Rufli

Risse im Asphalt. Ein feines Netz, das sich durch die Strassen zieht. Wer darüber geht, spürt nichts – doch die Risse wachsen, werden tiefer, Wasser dringt ein, sammelt sich, Frost bildet sich, bis er die Fahrbahn sprengt. Was klein und unscheinbar beginnt, wird gross und mit der Zeit zur Lücke.

Lücken können auch anders entstehen. Dazu braucht es weder Strassen noch Eis oder Naturgewalt, einfach etwas, das fehlt. Zum Beispiel eine Verbindung.

Und dann gibt es die ganz speziellen Lücken, die nur auf dem Papier bestehen, in der Realität aber gar keine sind. Damit schlägt sich gerade die Gemeinde Oeschgen herum. Auch das konnte man diese Woche in den amtlichen Mitteilungen lesen. Da gibt es doch tatsächlich einen Bus, der um 12.01 von der Oberstufe Frick Richtung Oeschgen fährt, und was sagt der Fahrplan über diese Verbindung – nichts. Lücke.

Die Verbindung werde im Fahrplan wieder eingefügt, heisst es.

Risse in der Fahrbahn, Lücken im Fahrplan. Zweimal nicht nichts. Vernachlässigen wir den Boden, geht es ans Fundament. Vernachlässigen wir die Zeit, verlieren wir den Anschluss.

Darum: Übergänge prüfen, Anschlüsse sichern, Risse füllen, Lücken schliessen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Idee, wie Sie die Lücke zwischen Freitag und Montag schliessen.