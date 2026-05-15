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beRUFLIch: Loyal, aufrecht, grün

  15.05.2026 Kolumne

Simone Rufli

1980er Jahre. Biologieunterricht mit Bestimmungsschlüssel. Ein Schulbuch mit Namen Binz, das versprach, Ordnung in die Natur zu bringen – und stattdessen Chaos im Kopf stiftete. Stundenlang hangelten wir uns durch ein Labyrinth aus Fragen: Blüte ...

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