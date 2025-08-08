Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Im Ernst?

  08.08.2025 Kolumne

Simone Rufli

Eine Einladung zum Geburtstagsessen? Gerne. Zum Jubiläumsessen? Schön. Aber eine Einladung zum Jubilarenessen?! Da habe ich ernsthafte Bedenken und existenzielle Fragen: Sein oder Nichtsein? Gast oder Hauptgericht?

Jubilarenessen – so gelesen letzte ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote