Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Gut gebollen

  23.01.2026 Kolumne

Simone Rufli

Es dürstet mich danach, der erlauchten Gesellschaft, die sich hier und heute um diese Kolumne versammelt hat, Folgendes kundzutun:

Ich weiss nicht mehr warum, aber vor ein paar Tagen da frug ich mich, warum manche Verben über die Jahre an Kraft verloren ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote