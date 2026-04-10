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beRUFLIch - Gold-beschallt

  10.04.2026 Kolumne

Simone Rufli

Seit Montag läuft bei mir in der Küche «Home» von Remo Forrer. Das ist der Song, mitproduziert vom Zeiher Tobias Gilgen. Der hat kürzlich dafür eine Goldene Schallplatte entgegennehmen dürfen. Vielleicht haben Sie es gelesen, heute auf Seite ...

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