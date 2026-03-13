Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Ein bisschen wurmt es noch immer

  13.03.2026 Kolumne

Simone Rufli

Am letzten Mittwoch wäre es mir ums Haar gelungen. Fast hätte ich bei einer Versteigerung gewonnen. Ich wollte mir mal etwas Exklusives gönnen, ein bisschen Luxus halt. Nichts, was ich unbedingt brauche, einfach eine klitzekleine Belohnung im Alltag, eine ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote