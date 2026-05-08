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beRUFLIch: Ein A (a) mit Folgen

  08.05.2026 Kolumne

Simone Rufli

Der Duden hat ja schon einige Rechtschreibe-Reformen hinter sich. Manches ist sinnvoll, anderes verkraftbar und dann gibt es Verwirrendes. «Alles bleibt beim alten» zum Beispiel, im Sinne von «alles bleibt sich gleich» ist aus dem Regelwerk verschwunden. ...

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