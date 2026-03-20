beRUFLIch: Eigenwillig und unberechenbar

Manchmal ist sie einfach nur schwierig, die deutsche Sprache. Besonders dann, wenn sie ihre Eigenwilligkeit demonstriert. Lässt man sie nur einen Moment unbeaufsichtigt, kann es passieren, dass sich harmlose Begriffe zu Komposita zusammenschliessen, deren Sinn sich ...

Simone Rufli

Manchmal ist sie einfach nur schwierig, die deutsche Sprache. Besonders dann, wenn sie ihre Eigenwilligkeit demonstriert. Lässt man sie nur einen Moment unbeaufsichtigt, kann es passieren, dass sich harmlose Begriffe zu Komposita zusammenschliessen, deren Sinn sich selbst dem geneigten Leser und der geübten Leserin nur schwer erschliesst – und wenn, dann möglicherweise erst noch verkehrt.

Ich habe Ihnen ein paar Beispiele, damit Sie erlesen können, was ich meine. Bevor Sie anfangen ein kleiner Tipp: Wie im Leben ist es auch beim Lesen der nachfolgenden Worte wichtig, dass Sie auf die richtigen Blumento-Pferde setzen.

• Baumentaster

• Eistempel

• Enterbender

• Hoffensterchen

• Indienststellung

• Ministereoanlage

• Nachteilzug

• Profilachse

• Staubecken

• Strahlentrostung

• Tatunbeteiligter

• Urinsekten

Nicht aufgeben! Gleich noch einmal probieren. Zur Erholung können Sie dann in der Gärtnerei in Begleitung der Blumento-Pferde etwas Blumentopf-Erde besorgen und im Garten oder auf dem Balkon ein paar nette Farbtupfer setzen.

Die deutsche Sprache – brillant, aber unberechenbar.