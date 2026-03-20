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beRUFLIch: Eigenwillig und unberechenbar

  20.03.2026 Kolumne

Simone Rufli

Manchmal ist sie einfach nur schwierig, die deutsche Sprache. Besonders dann, wenn sie ihre Eigenwilligkeit demonstriert. Lässt man sie nur einen Moment unbeaufsichtigt, kann es passieren, dass sich harmlose Begriffe zu Komposita zusammenschliessen, deren Sinn sich ...

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