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beRUFLIch: Das Leben der …iv

  19.06.2026 Kolumne

Simone Rufli

Gemeindeversammlungen hier, eidgenössische Abstimmungen da, kommunale Wahlen dort. Was sind wir in diesen Wochen partizipativ wieder gefordert! Kommunikativ sind Parteien und Behörden, interpretativ manches Votum, fakultativ ist die Teilnahme und manchmal das Korrektiv, ...

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