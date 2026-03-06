Immobilien
beRUFLIch: Biep, Biiep, Biiiiiiiiep

  06.03.2026 Kolumne

Simone Rufli

Haben Sie sich auch schon gefragt, ob die moderne Technik nicht ein bisschen zu viel Persönlichkeit entwickelt? Mein neuer Glaskeramik-Kochherd zum Beispiel, ein elegantes Gerät, flach, glänzend – aber so was von eifersüchtig!
Dabei kam er noch ...

