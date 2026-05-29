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beRUFLIch: Auf dem Weg zur Omelette

  29.05.2026 Kolumne

Simone Rufli

Wie habe ich die Eishockey-WM genossen. Die attraktiven Spiele der Schweizer, die grandiose Stimmung in der Halle – und die Abkühlung beim Blick aufs Eis. Stunden, in denen ich vergessen habe, dass draussen die Hitze lauert.

Wie schön hat es Mark Twain ...

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