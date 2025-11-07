Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

beRUFLIch: Apropos Energiestrategie …

  07.11.2025 Kolumne

Simone Rufli

Kommt der Winter, wird die Diskussion rund um die Energiestrategie der Schweiz intensiver. Welcher Weg ist richtig, welcher falsch?

Das fragten sich die Leute auch im 19. Jahrhundert, als die Erfinder Thomas Alva Edison und Nikola Tesla, im Verbund mit George ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote