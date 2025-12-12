beRUFLIch: Anstatt Schäfchen zählen

Es gibt Allianzen, die sind Verteidigungsbündnisse, andere sind strategische Partnerschaften zwischen Unternehmen. Allianzen im Sinn von ...

«Lohnschutz spaltet EU-Allianz», habe ich diese Woche gelesen und bin an den Allianzen hängengeblieben.

Simone Rufli

Es gibt Allianzen, die sind Verteidigungsbündnisse, andere sind strategische Partnerschaften zwischen Unternehmen. Allianzen im Sinn von Kooperationen gibt es auch über Gemeindegrenzen hinweg. Erinnert sei an die seit vielen Jahren erfolgreiche Allianz zwischen Wölflinswil und Oberhof im Bereich der Mäuseschwanzannahme.

Bisher ein wenig bekanntes Dasein fristete die Matratzen-Allianz. Man könnte leicht auf die Idee kommen, dass es sich um einen Zusammenschluss von schläfrigen Zeitgenossen handelt, bemüht um eine klare Schlafordnung, vereint im Kampf gegen das Sofa, das ständig versucht, Menschen vom Schlafen im Bett abzuhalten. Allerdings liegen wir damit falsch.

Auch die Vorstellung, es handle sich bei der Matratzen-Allianz um einen geheimen Bund von Schlafunterlagen, zusammengeschlossen mit dem Ziel, unsere Schlafzimmer zu erobern, entbehrt jeglichen Federkerns.

Hinter der Matratzen-Allianz steht schlicht und ergreifend ein Sammelsystem für Altmatratzen und deren fachgerechtes Recycling. Der Kanton Aargau dient als Pilotregion. Warum ausgerechnet der Aargau, das können Sie sich heute Abend auf der eigenen Matratze mal in Ruhe überlegen, anstatt vor dem Einschlafen die immer gleichen Schäfchen zu zählen.