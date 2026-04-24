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beRUFLIch: Alles nur Fürsorge

  24.04.2026 Kolumne

Simone Rufli

Manchmal frage ich mich, ob ich beim Einkaufen eigentlich noch Kunde bin – oder längst Teil eines grossangelegten Feldversuchs. Der Detailhandel sammelt meine Punkte, erkennt meine Kaufgewohnheiten – und, neu für mich, auch mein Autokennzeichen.

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