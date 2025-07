beRUFLIch: Abkühlung gefällig

«Summer in the City», singt Joe Cocker und das Elektropopduo «2raumwohnung» übt sich in Wettervorhersage: «36 Grad und es wird noch heisser.»

Simone Rufli

An Gemeindeversammlungen im Fricktal werden Argumente heissblütig vertreten. Gedanken sieden, Emotionen brodeln – und kochen hoch. Regelrecht verschwitzt scheint der gute alte Rat: In der Hitze des Gefechts cool bleiben.

Ein Anliegen anbrennen lassen? Mit so etwas will sich niemand die Finger verbrennen. Um den heissen Brei herumreden? Ist bei diesen Temperaturen wenig ratsam.

Und so rauchen die Köpfe und die Drähte laufen heiss. Die Stimmung ist bleiern und drückend – mancherorts bedrückend. Brandgefährlich ist die aktuelle Situation zwischen Wölflinswil und Oberhof.

Ob eine Abkühlung in der wunderschönen Badi unweit der gemeinsamen Grenze hilft, das Gesprächsklima in gemässigtere Zonen zu bewegen? So lange ist es nun auch wieder nicht her, da war man sich im Benkental freundnachbarschaftlich verbunden.

So oder so: Heute Freitag endet die Zeit der hitzigen Debatten. Jetzt ist Zeit für Spass – Ferienspass. Darum: «Cool down, take it easy»! Was im Jahr 2012 als Kampagne des bfu den Verkehr auf der Strasse beruhigen sollte, kann im zwischenmenschlichen Verkehr noch heute nicht verkehrt sein.