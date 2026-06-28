Berisha, Schweizer und Kreuzer hängen ein weiteres Jahr an

Der TV Möhlin kann in der kommenden Saison 2026/27 weiterhin auf die Kräfte von Ardin Berisha, Patrick Schweizer und Finn Kreuzer zählen.

Ardin Berisha stiess in der laufenden Saison 2025/26 von Handball Bern zum Fricktaler Kader und ersetzte den schwer erkrankten Portugiesen Ruben Ribeiro. Berisha hat sich sehr gut im neuen NLB-Team integriert und bleibt eine weitere Spielsaison beim TVM. Der 2003 geborene Rechtshänder wird mehrheitlich im linken Rückraum für Torgefahr sorgen.

Für Patrick Schweizer wird es das letzte Spieljahr auf NLB-Level sein. Der 30-jährige Kreisläufer sagt dazu: «Ich freue mich, noch ein weiteres Jahr in Möhlin zu bleiben. Danach will ich kürzer treten. Es ist mein persönlicher Ehrgeiz weiterzumachen und ich möchte meine Rolle nutzen, um den jungen Spielern zu helfen.» Und mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: «Am meisten freue ich mich dann auf das Duell gegen Aufsteiger Siggenthal, wo mein Bruder Ramon spielt.» Flügelspieler Finn Kreuzer stand letztes Jahr noch im Dienste des HSC Suhr Aarau und spielte auf Leihbasis (TFL) beim TV Möhlin. Nun steht Kreuzer mit Jahrgang 2003 fix im Kader von Trainer Zoltan Majeri und wird von Linksaussen für viel Druck und sehenswerte Treffer sorgen. (mgt)