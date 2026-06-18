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BERGVOGELEXKURSION IM NATURPARK GANTRISCH

  18.06.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Bergvogelexkursion des Naturund Vogelschutz Möhlin führte unter fachkundiger Organisation von Daniel Matti und Hansruedi Böni in den Naturpark Gantrisch im Berner Oberland.

Auf der ersten von Daniel Matti organisierten Exkursion in Richtung Leiterepass konnten ...

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