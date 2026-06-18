BERGVOGELEXKURSION IM NATURPARK GANTRISCH

Auf der ersten von Daniel Matti organisierten Exkursion in Richtung Leiterepass konnten ...

Die Bergvogelexkursion des Naturund Vogelschutz Möhlin führte unter fachkundiger Organisation von Daniel Matti und Hansruedi Böni in den Naturpark Gantrisch im Berner Oberland.

Die Bergvogelexkursion des Naturund Vogelschutz Möhlin führte unter fachkundiger Organisation von Daniel Matti und Hansruedi Böni in den Naturpark Gantrisch im Berner Oberland.

Auf der ersten von Daniel Matti organisierten Exkursion in Richtung Leiterepass konnten Steinadler, Wiesenpieper oder Steinrötel beobachtet werden. Danach stand eine Abendexkursion auf dem Programm. «Das Ziel war insbesondere die Waldschnepfe, welche wir in der Dämmerung bei ihren Balzflügen beobachten konnten – ein grossartiges Erlebnis!» Auch am zweiten Tag bekam man Vögel vor die Linse: Arten wie Mauerläufer, Steinschmätzer oder Bartgeier. «Insgesamt konnten wir an dem Wochenende

57 Vogelarten nachweisen.» (mgt)



