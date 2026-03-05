Bereit für den Umzug

Der grosse Tag für Daniel Schwarz’ Stechpälmer rückt näher: Am 11. April ist es soweit. Am Tag vor dem Eierleset bekommt der neue Kreisel in Effingen seinen Schmuck. Fortan wird ein riesiger Stechpälmer-Kopf thronend über dem Böztaler-Wappen das ...

Simone Rufli

Im November 2023 wurde mit der Sanierung der Kantonsstrasse zwischen Effingen und Zeihen begonnen. Ein lärmarmer Belag wurde eingebaut, die Bushaltekanten angepasst und die Kreuzung Bözberg-/Bahnhofstrasse zu einem Kreisel umgebaut.

Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen. Der Verkehr fliesst schon eine ganze Weile um den Kreisel. Was noch fehlt, ist der Kreiselschmuck.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass Daniel Schwarz in seiner Werkstatt am Kreiselschmuck arbeitet. Beziehungsweise gearbeitet hat. Hammerschlag für Hammerschlag trieb er in unzähligen Stunden Metall in Form. Was entstanden ist, ist beeindruckend. Woran der Eisenkünstler im Verborgenen arbeitete, darüber hat die NFZ bereits im November des letzten Jahres berichtet: Es ist der Kopf des Stechpälmers, einer der Hauptfiguren des Eierleset, jenes uralten Effinger Brauchs.

Nur, zu sehen bekommen hat diesen gigantischen Kopf bisher noch kaum jemand. Weil das bis zur offiziellen Einweihung des Kreiselschmucks am 11. April auch so bleiben soll, kommt der Künstler dem Wunsch, den Kopf zu fotografieren denn auch nur bis zu einem gewissen Grad entgegen. «Ein bisschen etwas zeigen ist in Ordnung», stimmt er zu, während er um den gigantischen Kopf herumführt. «Aber ich möchte noch nicht alles verraten.»

Dass die Einweihung auf den zweiten Samstag im April fällt, ist alles andere als ein Zufall. «Es war von Anfang an mein Ziel, den Stechpälmer rechtzeitig zum Eierleset am 12. April fertigzustellen», so Daniel Schwarz.

Es ist beileibe nicht der erste Kreisel, den der Effinger Eisenkünstler schmücken darf. «Einzigartig an diesem Schmuck ist, dass er in meinem Dorf zu stehen kommt, ich eine Figur gestalten darf, die mich von Kindheit an begleitet und ich mein Werk – wenn es im Kreisel platziert ist – jeden Tag von meinem Wohnzimmer aus sehen kann.»

Den Transport von Stechpälmer-Kopf und Böztaler Wappenschild (über diesem Sockel wird der Stechpälmer thronen) von der Werkstatt hinunter zum Kreisel übernimmt die Transportfirma Herzog aus Wölflinswil.

Am Samstag, 11. April, ab 17 Uhr, lädt der Gemeinderat die Bevölkerung zur Einweihung des Kreiselschmucks bei der Dorfstrasse und Trotte ein; mit Ansprachen der Projektverantwortlichen und anschliessendem Apéro.