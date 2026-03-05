Immobilien
Bereit für den Umzug

  05.03.2026 Fricktal
Ein erstes und letztes Mal auf Augenhöhe mit dem Stechpälmer. Foto: Simone Rufli
Ein erstes und letztes Mal auf Augenhöhe mit dem Stechpälmer. Foto: Simone Rufli

Der grosse Tag für Daniel Schwarz’ Stechpälmer rückt näher: Am 11. April ist es soweit. Am Tag vor dem Eierleset bekommt der neue Kreisel in Effingen seinen Schmuck. Fortan wird ein riesiger Stechpälmer-Kopf thronend über dem Böztaler-Wappen das ...

