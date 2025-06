ÜBER DIE ZEIT

Im Rahmen der Kulturreihe «FreiTags-Zeit» der reformierten Kirchgemeinden Möhlin und Wegenstettertal fand in Zuzgen ein Vortrag über das Thema «die Zeit, die Zeit ...» statt, vorgetragen in fünf Teilen: Technisches, Physikalisches, Literarisches, ...

Im Rahmen der Kulturreihe «FreiTags-Zeit» der reformierten Kirchgemeinden Möhlin und Wegenstettertal fand in Zuzgen ein Vortrag über das Thema «die Zeit, die Zeit ...» statt, vorgetragen in fünf Teilen: Technisches, Physikalisches, Literarisches, Philosophisch-Wissenschaftliches und Zeitbewirtschaftung. Die Lesungen wurden von Nadine Condor, Joachim und Barbara Maass, welche auch zuständig war für die Texte, vorgetragen. Das Blockflötenensemble «Flauto dolce» und Pro Senectute unter der Leitung von Verena Michel wählte Stücke, die die Veranstaltung umrahmten und die Möglichkeit boten, ein paar Minuten über das Gehörte nachzudenken. Nach neunzig Minuten luden die Veranstalter zum Apéro ein. Es dauerte noch über eine Stunde, in der ausgetauscht, erzählt und Kontakte gepflegt wurden. (mgt)