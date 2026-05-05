Über den Unterricht hinaus

Traditionell finden an der Oberstufe in Frick drei Projektwochen statt, eine pro Jahrgang, jeweils mit einem eigenen thematischen Schwerpunkt. Vor den Frühlingsferien war es wieder soweit. Ziel der Projektwochen ist es, den Lernenden Inhalte ...

Projektwochen der Oberstufe Frick

Traditionell finden an der Oberstufe in Frick drei Projektwochen statt, eine pro Jahrgang, jeweils mit einem eigenen thematischen Schwerpunkt. Vor den Frühlingsferien war es wieder soweit. Ziel der Projektwochen ist es, den Lernenden Inhalte näherzubringen, die über den regulären Unterricht hinausgehen und einen Bezug zum A lltag sowie zur zukünftigen Berufswelt herstellen.

Die ersten Klassen setzten sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander. Im Projekt «Nachhaltige Energie entdecken» ging es um die Grundlagen verschiedener Energieformen. Dabei lernten die Jugendlichen, zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Energieträgern zu unterscheiden und deren Bedeutung für Umwelt und Gesellschaft zu verstehen. Besonders anschaulich wurde das Thema durch spannende Exkursionen zu einer Fernwärmezentrale, einem Wasserkraftwerk und einer Kehrichtverwertungsanlage. Vor Ort erhielten die jungen Leute eindrückliche Einblicke in die praktische Energiegewinnung und -nutzung und konnten so Theoretisches mit direkten Erfahrungen ergänzen. Auch praktische Projekte waren Teil der Woche: In einem Repair-Café reparierten die Jugendlichen defekte Gegenstände und setzten sich dabei mit dem nachhaltigen Umgang von Ressourcen auseinander. Zudem stellten sie eigene Produkte wie Lippenpomade, Ringelblumensalbe, Haargel und Seife her. Ein weiteres Projekt widmete sich der Wiederverwertung von Textilien: Aus alten Bettlaken und T-Shirts wurde Textilgarn hergestellt, das anschliessend zu Körben, Sitzpoufs und Kissen verarbeitet wurde.

Politische Bildung

Für die zweiten Klassen stand die Berufswahl im Zentrum der Projektwoche «Schule trifft Wirtschaft» (die NFZ berichtete). Die dritten Klassen wiederum stehen kurz vor dem Abschluss ihrer obligatorischen Schulzeit. Für sie bedeutet dies den Übergang in eine Lehre oder an eine weiterführende Schule, und damit einen weiteren Schritt ins erwachsene Leben. Die Projektwoche «politische Bildung» bot Gelegenheit, sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinanderzusetzen. So erfuhren die Jugendlichen etwas über die Rolle der Schweiz in Europa, die bilateralen Verträge und wie man gewinnbringend debattiert.

Auch Themen wie Hate Speech und andere unerfreuliche Phänomene wurden nicht ausgeklammert. Im Kurs «Extremismus» informierten sich die Lernenden zum Beispiel durch Zeitungsartikel zu aktuellen extremistischen Vorkommnissen auch in der Schweiz. Die oft interaktiv gestalteten Unterrichtseinheiten regten die Lernenden zu Diskussionen und zur Mitarbeit an. (mgt)