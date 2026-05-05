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Über den Unterricht hinaus

  05.05.2026 Frick
Reparieren im Repair-Café war genauso interessant wie eigene Produkte herstellen.
Reparieren im Repair-Café war genauso interessant wie eigene Produkte herstellen.

Projektwochen der Oberstufe Frick

Traditionell finden an der Oberstufe in Frick drei Projektwochen statt, eine pro Jahrgang, jeweils mit einem eigenen thematischen Schwerpunkt. Vor den Frühlingsferien war es wieder soweit. Ziel der Projektwochen ist es, den Lernenden Inhalte ...

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