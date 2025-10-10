Immobilien
Über den Hauenstein bis nach Afrika

  10.10.2025 Aargau

In einem weiteren Fall der Baselbieter Krimireihe mit der Figur Samantha Kälin entlädt sich ein grosser Frust in zerstörerische Wut. Sie führt zur Verfolgungsjagd – vom Oberbaselbiet bis in die Kalahari-Wüste. Eine Buchbesprechung.

Anna Wegelin - ...

