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«Über dem GartenBerg steht ein guter Stern»

  21.05.2026 Wölflinswil
Teamwork auf dem Feld. Fotos: Petra Schumacher
Teamwork auf dem Feld. Fotos: Petra Schumacher

Die Bilanz im fünften Erntejahr fällt durchwegs positiv aus

Frisch, unverpackt und bio, so kommen die Gemüsekörbe aus Wölflinswil immer am Donnerstag zu den Abonnenten. Obwohl die Genossenschaftler mit den Mitgliederzahlen zufrieden sind, sehen sie noch Wachstumspotential.

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