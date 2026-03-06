Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Über dem Fricktal wacht der heilige Fridolin

  06.03.2026 Fricktal
Der heilige Fridolin, Namenspatron der Rheinbrücke, verbindet das schweizerische Fricktal mit dem deutschen Bad Säckingen. Fotos: Petra Schumacher
Der heilige Fridolin, Namenspatron der Rheinbrücke, verbindet das schweizerische Fricktal mit dem deutschen Bad Säckingen. Fotos: Petra Schumacher

Von Hornussen über Laufenburg bis Rheinfelden sind Kapellen nach dem heiligen Fridolin benannt und lassen sich Wand- und Altarbilder oder Statuen in den Kirchen finden. Er gilt als Schutzpatron für Vieh und soll gegen Feuer- und Wassergefahr, Kinderkrankheiten und Erbschleicherei ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote