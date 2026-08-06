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Über das Fundament einer «einzigartigen Demokratie»

  06.08.2026 Stein
Zahlreiche Gäste waren zur Bundesfeier gekommen. Fotos: Michael Gottstein
Zahlreiche Gäste waren zur Bundesfeier gekommen. Fotos: Michael Gottstein

Bei der Bundesfeier in Stein betonte Sven Born die Bedeutung der ehrenamtlichen Arbeit

Zusammenhalt und Ehrenamt: Diese Begriffe standen im Zentrum der Bundesfeier in Stein, die am Freitagabend auf dem «neuen Dorfplatz» vor dem Saalbau stattfand. Festredner Sven Born hielt eine ...

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