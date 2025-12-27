Über 7500 Franken gesammelt

Die Menschen in der Region sind grosszügig, das zeigte sich wieder in den vergangenen Wochen: Jeweils in der Adventszeit sammeln die Drei Könige in der Rheinfelder Marktgasse Geld für einen guten Zweck. Jede Spende – egal, ob gross oder klein – wird mit einer Verbeugung und einem Klopfen mit dem Stab verdankt. In diesem Jahr kamen so 7532 Franken zusammen. Und dies, obwohl anfangs Dezember zwei Gruppen regenbedingt nicht sammeln konnten. Die Drei Könige sagen Danke dafür. Dieses Geld wird vollumfänglich an den Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur, an den Kirchlich Regionalen Sozialdienst sowie an die Spielgruppe Hoigümper weitergegeben. Alle Beiträge werden gezielt für die Förderung von Kindern und Jugendlichen verwendet; entweder für spezifische Projekte, die anders nicht finanziert werden könnten, oder für Beiträge in Notlagen. (vzu)