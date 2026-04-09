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Über 5000 Stunden Freiwilligenarbeit

  09.04.2026 Rheinfelden
Der Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden. Foto: zVg
Der Vorstand des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden. Foto: zVg

Der Gemeinnützige Frauenverein (GFV) Rheinfelden zeichnet sich durch vielfältige soziale Aktivitäten aus. Insgesamt engagierten sich die Helferinnen und Helfer im letzten Jahr während über 5000 Stunden.

Trotz widrigem Wetter fanden sich 54 Mitglieder sowie neun ...

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