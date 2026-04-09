Über 5000 Stunden Freiwilligenarbeit

Der Gemeinnützige Frauenverein (GFV) Rheinfelden zeichnet sich durch vielfältige soziale Aktivitäten aus. Insgesamt engagierten sich die Helferinnen und Helfer im letzten Jahr während über 5000 Stunden.

Trotz widrigem Wetter fanden sich 54 Mitglieder sowie neun Gäste zur Generalversammlung des Gemeinnützigen Frauenvereins (GFV) Rheinfelden ein. Im Saal des Gesundheitszentrums Fricktal begrüsste Präsidentin Marsha Mueller die Anwesenden herzlich. Ein lebendiger Jahresrückblick zeigte die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. In Bildern wurden die bereits seit vielen Jahren etablierten sozialen Projekte wie der Teedienst im Alters- und Pflegezentrum Lindenstrasse, der Mahlzeitendienst, das Projekt «Tischlein deck dich», die Brockenstube sowie die Blutspende-Aktionen nochmals in Erinnerung gerufen. Diese Angebote sind aus dem Rheinfelder Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch gesellige Anlässe wie das Helferessen, die letztjährige Generalversammlung sowie der Jubiläumsausf lug nach Montreux fanden ihren Platz im Rückblick. Ergänzt wird das Engagement des Vereins durch wiederkehrende Aktionen, die fest im Jahresprogramm verankert sind. Dazu zählen die jährliche Modeschau vor dem Brocki, ein liebevoll gestaltetes Adventsfenster und das gemeinsame Backen in der Adventszeit. Auch der Primeliverkauf gehört dazu. Dieser wird vom GFV organisiert. Die Primeli werden jeweils einer Kinderoder Jugendorganisation zur Verfügung gestellt, die sie eigenständig verkaufen und den Erlös vollständig für ihre eigenen Zwecke behalten darf. Rita Hirter präsentierte die Jahresrechnung für das Jahr 2025, die im Vergleich zum Vorjahr etwas geringer ausfiel. Hauptgründe dafür waren die temporäre Schliessung der Brockenstube infolge eines Wasserschadens sowie höhere Ausgaben durch den Jubiläumsausflug im Dezember.

Wertvolle Freiwilligenarbeit

Besonders eindrücklich war die Würdigung der geleisteten Freiwilligenarbeit: Insgesamt engagierten sich die Helferinnen und Helfer in den verschiedenen Bereichen des Vereins während über 5000 Stunden. Würde man diese Arbeit mit 30 Franken pro Stunde entschädigen, ergäbe sich ein Betrag von über 150 000 Franken – eine Summe, die ansonsten aus öffentlichen Mitteln finanziert werden müsste.

Mit grosser Freude verkündete die Präsidentin anschliessend die Erweiterung des Vorstands von sieben auf acht Mitglieder. Sandra Niederkofler, die bereits seit einem Jahr das Ressort «Tischlein deck dich» leitet, stellte sich zur Wahl und wurde einstimmig aufgenommen. Der anwesende Stadtrat Dominik Burkhardt gratulierte Sandra Niederkofler zur Wahl und betonte, dass freiwilliges Engagement heutzutage keineswegs selbstverständlich sei. Der Frauenverein Rheinfelden nehme hier eine wichtige Vorbildfunktion ein. Im vergangenen Vereinsjahr konnte der Frauenverein zwölf neue Mitglieder willkommen heissen. Gleichzeitig musste der GFV Abschied von acht langjährigen Mitgliedern nehmen, die im Jahr 2025 verstorben sind. Sieben Mitglieder sind zudem weggezogen, während neun weitere den Verein aus Altersgründen oder aus anderen persönlichen Gründen verlassen haben. Am 7. Mai und am 12. November finden mit den Blutspende-Aktionen die nächsten Anlässe statt. Am 24. Juni dürfen sich alle Modebegeisterten auf die Modeschau vor dem Brocki freuen. Präsidentin Marsha Mueller bedankte sich bei allen für ihre Arbeit und lud zum gemütlichen Beisammensein ein. (mgt/nfz)