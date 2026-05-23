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Über 40 Elektroflitzer fahren durch die Marktgasse

  23.05.2026 Rheinfelden
Der Microlino braucht wenig Platz und wenig Energie. Am 30. Mai sind viele dieser Fahrzeuge in Rheinfelden zu sehen. Foto: zVg
Der Microlino braucht wenig Platz und wenig Energie. Am 30. Mai sind viele dieser Fahrzeuge in Rheinfelden zu sehen. Foto: zVg

Microlino-Treffen macht Abstecher nach Rheinfelden

Der Microlino ist ein Hingucker. Das Mini-Elektroauto verkauft sich zwar nicht besonders gut, hat aber eine treue Anhängerschaft. Am 30. Mai fahren über 40 dieser Elektroflitzer durch die Rheinfelder Altstadt.

Valentin ...

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