Über 3000 Fälle bearbeitet

Neuer Jahreshöchststand bei der Polizei Oberes Fricktal

Am 8. Januar 2026 führte die Polizei Oberes Fricktal im Rapportsaal des Fricker Polizeigebäudes den traditionellen Jahresrapport durch. Polizeichef Oblt Werner Bertschi blickte auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Die Anzahl der bearbeiteten Fälle erreichte innerhalb des letzten Kalenderjahres erstmals einen neuen Höchststand von über 3000. Höhepunkt des Jahresrapportes waren die Beförderungen von Korpsangehörigen, welche durch den Laufenburger Alt-Stadtammann Herbert Weiss vorgenommen wurden.

Gemäss Polizeichef Oblt Werner Bertschi nahm die Arbeitsbelastung bei der Polizei Oberes Fricktal im vergangenen Jahr mit rund 3050 bearbeiteten Fällen im Vergleich zum Vorjahr nochmals um 5,5 % zu. Aufgrund der erfolgreichen Personalentw icklung im Korps der Repol unteres Fricktal konnten die Unterstützungsleistungen durch die Polizei Oberes Fricktal bis Ende August sukzessive abgebaut werden. Polizeichef Oblt Werner Bertschi dankte dem Korps der Polizei Oberes Fricktal für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Dank von Herbert Weiss

Als politischer Vertreter nahm der Vize-Präsident des Behördenausschusses der Polizei Oberes Fricktal, Alt-Stadtammann Herbert Weiss, Laufenburg, am Rapport teil. In seiner Ansprache dankte er im Namen des Behördenausschusses dem ganzen Polizeikorps für dessen Einsatz zur Gewährleistung der Sicherheit im ganzen Fricktal. «Mit diesem Einsatz, oftmals unter schwierigen Rahmenbedingungen, leistet das Korps einen sehr wichtigen Beitrag für das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung». Als Höhepunkt konnten Herbert Weiss und Werner Bertschi d ie folgenden Bef örderu ngen von Korpsangehörigen vornehmen: Wm mbV Sascha Zutter, Gruppenchef, zum Feldweibel; Kpl Patrick Sangiovanni, zum Wachtmeister.

Auch im Jahr 2026 wird das Korps der Polizei Oberes Fricktal den Fokus, zusammen mit den Partnerorganisationen, auf die Sicherheit im oberen Fricktal richten. Der detaillierte Jahresbericht 2025 wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt. (mgt)