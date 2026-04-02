Über 23 000 Mitglieder

Generalversammlung der TCS Untersektion Fricktal-Rheintal: Am letzten Samstag durfte Nationalrat und Präsident der TCS Untersektion Fricktal-Rheintal, Christoph Riner, über 200 Gäste zur 85. Generalversammlung in Endingen begrüssen. Unter den Anwesenden waren zahlreiche Ehrenmitglieder sowie Gäste aus Polizei und Politik, die dem Anlass einen feierlichen Rahmen verliehen.

Die Begrüssung durch den Endinger Gemeindeammann Ralf Werder und Grossratspräsident Urs Plüss machte den Auftakt für die anschliessenden Traktanden. Die Versammlung stimmte dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, dem Budget sowie dem Jahresprogramm einstimmig zu. Besonders erfreulich: die TCS Untersektion Fricktal-Rheintal verzeichnete einen erneuten Mitgliederzuwachs im Vergleich zum Vorjahr und zählt nun insgesamt 23 248 Mitglieder.

Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung von Roland Mauchle, dem Christoph Riner zu 45 Jahren Vorstandsmitgliedschaft gratulierte, davon über die Hälfte der Zeit als Präsident und seit 2017 als Vizepräsident. Die Anwesenden würdigten Mauchles Engagement mit langanhaltendem Applaus.

Der Abend klang bei einem feinen Nachtessen, Tanzmusik und einer Aufführung der Barrenshowgruppe «Konterschwung» aus. Die Bewirtung der über 200 Teilnehmer erfolgte durch den Damenturnverein Endingen. Die nächste Generalversammlung findet im Jahr 2027 in Möhlin statt. (mgt)