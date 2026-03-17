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Benotung der Schüler bereitet Kopfzerbrechen

  17.03.2026 Aargau
Wie können die Fortschritte und Leistungen der Schülerinnen und Schüler am geeignetsten erklärt und bewertet werden? Foto: Archiv NFZ
Wie können die Fortschritte und Leistungen der Schülerinnen und Schüler am geeignetsten erklärt und bewertet werden? Foto: Archiv NFZ

Neuer Aargauer Lehrplan

Seit drei Jahren wird an allen Klassen auf allen Stufen der Volksschule Aargau nach dem neuen Aargauer Lehrplan unterrichtet. «Viel erreicht, noch einiges zu tun», lautet das Fazit des Regierungsrats in seinem Schlussbericht.

In Interviews mit ...

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