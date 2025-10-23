Immobilien
Sturm «Benjamin» wütete im Fricktal

  23.10.2025 Fricktal

Mit Böen von bis zu 100 km/h zog heute Donnerstag Sturm «Benjamin» von West nach Ost über die Schweiz. Auch das Fricktal war betroffen, diverse Feuerwehren mussten ausrücken, so etwa in Möhlin. Dort fegte der Sturm mehrere Ziegel vom Dach eines Bauernhauses.

Im Rheinfelder Salmenpark brachten die Orkanböen sogar ein grosses Baugerüst zum Einsturz. Dabei war offenbar grosses Glück im Spiel: Gemäss Augenzeugen kamen keine Personen zu Schaden. (nfz)

