Benjamin Steiger kandidiert als Vizeammann

Mit grosser Dankbarkeit hat Benjamin Steiger das her vorragende Resultat bei der Wahl in den Rheinfelder Stadtrat entgegengenommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst: «Die breite Unterstützung aus der Bevölkerung wird als Bestätigung und zugleich als Verpflichtung verstanden, sich mit ganzer Kraft für Rheinfelden einzusetzen. Benjamin Steiger bringt acht Jahre Erfahrung aus der Geschäftsprüfungs- und Finanzkommission mit, in der der Stadtrat und sämtliche Ressorts über längere Zeit intensiv begleitet wurden. Dieses Wissen, verbunden mit dem Einblick in die Strukturen und Abläufe der Stadtverwaltung, legt den Grundstein für die Übernahme zusätzlicher Verantwortung im Stadtrat.» Weiter heisst es in der Medienmitteilung: «Auf Basis seiner fachlichen und persönlichen Kompetenzen – darunter verschiedene Aus- und Weiterbildungen mit Führungsschwerpunkt – sieht sich Steiger gut vorbereitet, eine Führungsaufgabe im Gremium zu übernehmen. Seine Kandidatur als Vizeammann ist Ausdruck dieses Engagements.» Bereits in den vergangenen Tagen hat Benjamin Steiger zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Ebenso wurde allen Ortsparteien ein regelmässiger und offener Austausch angeboten. Der Dialog mit der Bevölkerung und den politischen Kräften soll auch in der neuen Rolle gepflegt und weiter ausgebaut werden. «Benjamin Steiger stellt sich daher am 28. September 2025 für das Amt des Vizeammanns zur Wahl.» (mgt/nfz)