Beliebte Sammlung in Wölflinswil

Beliebte Sammlung in Wölflinswil15.01.2026 Wölflinswil
«Styropor wird weniger, Weihnachtsbäume gibt es mehr. Wichtig war, dass wir die Sammlung diesmal nach dem 6. Januar, also nach dem Dreikönigstag, anboten», schreibt die Mitte-Partei Wölflinswil.
Und weiter: «Herrlich freuten wir uns ob dem Besuch aus dem neuen Quartier am Dorfeingang. Wie man sich denn hier integrieren könnte? Am liebsten mit Kochen für ältere Leute … Oder überhaupt. Zeit haben, Begegnung anbieten – leben wir diese Erfahrung im 2026 und vieles kann gut werden.» (mgt)