Beldona kommt nach Rheinfelden

An der Marktgasse 8, dort wo bis vor kurzem noch der Handyzubehör-Laden Modfreak beheimatet war, finden Frauen bald Unterwäsche und Bademode. Das Lingerie-Geschäft Beldona, das schweizweit knapp 60 Filialen betreibt, kommt nach Rheinfelden – und zwar schon bald: «Die Eröffnung soll Ende Februar oder Anfang März erfolgen», sagt Pietro Russo. Er ist Leiter Standortentwicklung und Bau bei der Beldona AG.

«Rheinfelden ist ein interessanter Standort mit einem guten Einzugsgebiet und einer angenehmen Ausstrahlung. Die Marktgasse macht einen gepflegten und kuratierten Eindruck. Hier hat es zahlreiche Geschäfte mit liebevoll gestalteten Schaufenstern. Zudem gibt es hier nichts Vergleichbares im Bereich Lingerie», betont Russo.

Beldona ist in der Nordwestschweiz unter anderem mit Filialen an der Freien Strasse in Basel, im Shopping-Center St. Jakob-Park und in Liestal vertreten. «Rheinfelden verfügt nicht über eine wahnsinnige Frequenz, aber das Städtchen ist sehr sympathisch und es hat Tagestouristen», betont Russo. Er besuchte Rheinfelden mit dem Beldona-CEO und ihnen gefiel die schmucke Marktgasse. Da auch die Mietkonditionen stimmen, habe man sich für diesen Standort entschieden. Ebenfalls positiv hebt Russo hervor, dass es verschiedene Damenmode-Geschäfte gibt, die offenbar alle über eine Stammkundschaft verfügen. Hier sieht er für ein spezialisiertes Lingerie-Fachgeschäft gute Chancen.