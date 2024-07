Belagserneuerung am Stadtweg

Von Montag bis Mittwoch, 29. bis 31. Juli, wird am Stadtweg im Abschnitt vom Magdenerbach bis zum Parkplatz «Drei Könige» der Strassenbelag erneuert. Während dieser Zeit ist der Parkplatz «Drei Könige» gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit. In der darauffolgenden Woche, vom 5. bis 9. August, wird auf dem Fussund Veloweg, der vom Parkplatz «Drei Könige» bis zur SBB-Personenunterführung Ost /Rosenau führt, der Belag erneuert. Der Fuss- und Veloweg ist in dieser Zeit nicht zugänglich, eine Umleitung ist signalisiert. (mgt)