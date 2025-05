Belag und Bushaltestellen werden erneuert

Der Belag auf der Kantonsstrasse (K287) in Oberhofen hat seine Gebrauchsdauer erreicht und weist Schäden wie Ausmagerungen und Risse auf. Eine Sanierung der Kantonsstrasse drängt sich daher auf. Die Bauarbeiten an der Hauptstrasse beginnen am Montag, 2. Juni, und dauern voraussichtlich bis Ende Herbst 2025. Für die Verkehrsregelung steht eine Lichtsignalanlage im Einsatz. Wenn es die Witterung erlaubt, sollte der neue Deckbelag noch im Jahr 2025 eingebaut werden. Im Projektperimeter befinden sich die Bushaltekanten Ausserdorf und Kreuz. Beide Haltekanten werden gemäss den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) ausgebaut. Im Rahmen der Belagssanierung werden Leitungen und Schächte von der Swisscom und die Strassenbeleuchtung der Gemeinde erneuert. (mgt)