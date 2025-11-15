Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Bei mir muss immer etwas laufen»

  15.11.2025 Persönlich
«Bei meinem zukünftigen Beruf ist mir vor allem wichtig, dass er Spass macht», sagt Alessio Porriciello. Foto: Petra Schumacher
«Bei meinem zukünftigen Beruf ist mir vor allem wichtig, dass er Spass macht», sagt Alessio Porriciello. Foto: Petra Schumacher

Vereinsmitgliedschaften, Parteizugehörigkeit, Theaterspielen, Ausbildung mit Berufsmatur und Reisen abseits der Touristenströme – der 20-jährige Alessio
Porriciello aus Stein erzählt, wie er alles unter einen Hut bekommt, trotzdem entspannt bleibt und sogar noch ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote