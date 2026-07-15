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«Bei mir gilt: Wer rastet, der rostet»

  15.07.2026 Persönlich
Förster Andreas Bühler ist gern in seinem Revier unterwegs. Foto: Petra Schumacher
Förster Andreas Bühler ist gern in seinem Revier unterwegs. Foto: Petra Schumacher

Die Laubverfärbung im Herbst fasziniert ihn immer wieder, Sturmschäden berühren ihn emotional und an seinem Job mag er besonders die Vielseitigkeit – für Andreas Bühler ist Förster der schönste Beruf, den er sich vorstellen kann.

Petra Schumacher

Andreas Bühler, Jahrgang ...

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